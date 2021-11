Auseinandersetzung in Heidelberger Gaststätte eskaliert – 33-Jähriger beißt Beamten

Heidelberg. Bei einer Auseinandersetzung in einer Heidelberger Gaststätte ist ein Polizeibeamter am frühen Montagmorgen von einem 33-jährigen Angreifer gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, erreichten zwei Beamten um kurz vor 1 Uhr die Gaststätte in der Fußgängerzone aufgrund einer zuvor gemeldeten betrunkenen Person. Die beiden Einsatzkräfte befanden sich im Nebenraum, als es im Gastraum zu einer Schlägerei unter den Gästen einer Vorweihnachtsfeier kam. Bei dem Versuch, den Streit zu schlichten, wurden die Beamten von drei Beteiligten, darunter ein 33-Jähriger sowie zwei unbekannte Personen, angegriffen. Der 33-Jährige soll einen der beiden Beamten in den Arm gebissen haben, wodurch sich der Geschädigte leicht verletzt hat. Erst nachdem sieben Polizeistreifen vor Ort waren, kehrte Ruhe in der Gaststätte ein.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der 33-jährige "Beißer" vorläufig festgenommen; eine Alkoholüberprüfung soll knapp zwei Promille ergeben haben. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.