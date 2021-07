Aus vier werden zwei

Heidelberg/Weinheim. Die Kreisimpfzentren (KIZ) im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund und im Rhein-Neckar-Kreis in Weinheim schließen zum 15. August. Dafür soll das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) im Patrick-Henry-Village (PHV) ab dem 16. August zum „Impfzentrum Rhein-Neckar“ werden, teilte das Landratsamt mit. Das KIZ in Sinsheim soll wie das neue Impfzentrum im PHV bis zum 30. September weiterbetrieben werden. Bis zu 2250 Impfungen seien in den beiden Impfzentren dann pro Tag möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit dieser Lösung ist die Impfversorgung in unserer Region weiter bestens gewährleistet, zumal die Abläufe im bisherigen ZIZ sehr gut eingespielt sind und hervorragend funktionieren“, sagte der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger. Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner ergänzte: „Dank des bisherigen Erfolgs der Impfkampagne brauchen wir keine zwei Impfzentren mehr in Heidelberg. Landrat Stefan Dallinger und ich waren uns daher einig, dass eine Fortführung des bisherigen ZIZ im Patrick-Henry-Village und eine Schließung des bisherigen KIZ im Gesellschaftshaus Pfaffengrund die beste Lösung ist.“ Im KIZ und über die mobilen Impfteams seien mehr als 70 000 Spritzen im KIZ Heidelberg verabreicht worden, berichtete Würzner weiter und bedankte sich „bei allen, die hierzu ihren Beitrag geleistet haben.“

Grund für die gemeinsame Entscheidung von Stadt und Kreis ist, dass die baden-württembergische Landesregierung Anfang Juli eine Weiterführung der KIZ bis zum 30. September und die Beendigung des Betriebs der ZIZ zum 15. August beschlossen hatte. Das baden-württembergische Sozialministerium hatte dem gemeinsamen Vorgehen am Dienstag zugestimmt. kpl