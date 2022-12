Aus der Not geboren und mit den Aufgaben gewachsen

Erst Studentenhilfe, dann Studentenwerk und später Studierendenwerk – auch wenn sich der Name geändert hat, bleibt die Aufgabe seit 100 Jahren die gleiche: all das zur Verfügung stellen, was über Forschung und Lehre hinaus benötigt wird, wie Wohnheime, Mensaessen, Studienfinanzierung und Beratung. Am 18. Dezember 1922 aus der Not in einer Kammer des Marstallhofs geboren, stellt das Studierendenwerk heute für rund 50 000 Studierende die Infrastruktur des Studienalltags bereit, wie es in einer Mitteilung des Studierendenwerks Heidelberg heißt.

Angefangen hat alles kurz nach dem Ersten Weltkrieg. 1922 im tiefsten Winter kamen im Marstallhof einige Studenten zusammen und beschlossen, der herrschenden Not ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen ein Ende zu setzen. Das war auch bitternötig, denn die Lage war schlecht: Lebensmittel waren Mangelware, Brennmaterial zum Heizen, Seife und warme Kleidung ebenso. Die Studierenden traf es besonders hart, mussten sie doch zumeist von Unterstützung ihrer Eltern leben, die auch wenig hatten.

Auf Mannheimer Schutt erbaut

Nachdem die separate Gründung der Mensa academica, der heutigen Zeughaus-Mensa, die ärgsten Versorgungsengpässe mit Essen aufgefangen hatte, legte nun die Studentenhilfe los. Sie kümmerte sich um Brennstoffzuteilungen, Seife zum Waschen gegen Läuse und andere Plagegeister, Studienmaterial wie Papier und Bücher und sammelte abgelegte Kleider für die frierenden Studierenden.

Noch eine Errungenschaft der Studentenhilfe datiert auf die 1920er: Das Sibley-Haus am Heumarkt wurde das erste Studierendenwohnheim Heidelbergs – mit Badezimmern, Zentralheizung und Frühstück für die damalige Zeit recht komfortabel. Weitere sollten folgen.

Nach einer Zäsur in der Zeit des Nationalsozialismus, in der es statt Wohnheimen Kameradschaftshäuser gab, die den Stammmannschaften des nationalsozialistischen deutschen Studentenbundes vorbehalten waren, nahm das Studentenwerk seine Arbeit im Herbst 1945 wieder auf. Da die Lebensmittel erneut sehr knapp waren, war die Speisung der unterernährten Studierenden die wichtigste Aufgabe. Im Laufe der Jahre kamen weitere Wohnheime hinzu – so wurden die alten studentischen Hochhäuser am Klausenpfad im Neuenheimer Feld auf Fundamenten aus Mannheimer Trümmerschutt erbaut.

Mit den Jahren sind die Aufgabenbereiche des heutigen Studierendenwerkes gewachsen. Mit Einführung des Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG genannt, im Herbst 1971 wurde ein Studium erstmals für noch mehr Studierende möglich. Eine der Folgen: Die Uni Heidelberg entwickelte sich zur Massenuniversität. In den Achtzigern und frühen Neunzigern erwachte zudem das Umweltbewusstsein in der Studierendenschaft – Öko-Kost in den Mensen wurde immer gängiger und beliebter.

Heute versteht sich das Studierendenwerk Heidelberg nach eigener Aussage als modernes Hochschuldienstleistungsunternehmen, das für rund 50 000 Studierende die Infrastruktur des Studienalltags bereitstellt. Dabei agiere es nicht mehr nur in Heidelberg, sondern ist unter anderem auch in Heilbronn, Mosbach und Schwetzingen für die dortigen Hochschulen und ihre Studentinnen und Studenten im Einsatz, hieß es weiter. her