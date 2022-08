Aus Auto gespuckt

Heidelberg. Die Polizei in Heidelberg ermittelt gegen einen noch unbekannten Autofahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr. Laut Mitteilung der Beamten war der Mann mit seinem blauen BMW am Donnerstagabend gegen kurz nach 19 Uhr auf der Speyerer Straße in Heidelberg unterwegs und fuhr sehr dicht auf den Mazda einer 24-jährigen Frau auf. Danach hielt der BMW-Fahrer neben dem Auto der 24-Jährigen an. Nach einem kurzen Streit aus den Fahrzeugen heraus spuckte der aggressive Unbekannte in Richtung des Mazdas. Danach fuhr er weiter.

Zeugen gesucht

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Vollbart, etwa 30 Jahre alt, seitlich kürzere Haare und mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Im Fahrzeug des Verdächtigen befanden sich laut Mitteilung außerdem eine Frau auf dem Beifahrersitz und ein Kind auf dem Rücksitz. Die Gründe für das Verhalten des Mannes sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den BMW-Fahrer eingeleitet.

Der Vorfall soll sich zwischen den Einmündungen Stückerweg und Grasweg in Fahrtrichtung Schwetzingen zugetragen haben. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/341 80 zu melden. pol/agö