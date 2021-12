Spricht man Niklas Würzner darauf an, was es für ihn bedeutet mit dem Club seiner Heimatstadt in der Basketball-Bundesliga (BBL) aufzulaufen, beginnen seine Augen zu strahlen. „Für mich ist jedes Spiel aufs Neue hier etwas ganz Besonderes“, betont der Ur-Heidelberger im Team der MLP Academics, dessen Vater als Oberbürgermeister das höchste politische Amt der Stadt bekleidet.

