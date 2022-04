Auffarth auf „Power List“

Zum fünften Mal nennt die Fachzeitschrift „The Ophthalmologist“ die Top 100 der weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten der Augenheilkunde. Auf der sogenannten „Power List“ steht auch in diesem Jahr wieder Professor Dr. Gerd Auffarth (Bild), Ärztlicher Direktor der Augenklinik des Universitätsklinikums Heidelberg. Damit ist er der einzige deutsche Ophthalmologe, der von 2014 bis 2022 kontinuierlich als einer der weltweit wichtigsten Experten in der Augenheilkunde aufgeführt wurde, mehrfach unter den Top 20 und 2018 auf Platz zwei weltweit.

Geehrt werden renommierte Personen der Augenheilkunde: Augenärztinnen und -ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure aus dem Bereich Medizintechnik sowie Vertreterinnen und Vertreter der Industrie, die mit ihren Entwicklungen einen wichtigen Beitrag für die Augenheilkunde geleistet haben.

Große Reputation

Die Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift hatten zwei Monate Zeit, Vorschläge einzureichen. Eine unabhängige internationale Fachkommission aus 20 Juroren ermittelte aus über 450 Vorschlägen 100 ausgewählte Personen. Die ersten zehn Plätze werden explizit vergeben, die weiteren 90 Expertinnen und Experten sind nicht bestimmten Plätzen zugeordnet, hierunter auch Gerd Auffarth. Kriterien waren Veröffentlichungen, Vorträge, Reputation sowie internationale Forschungskooperationen.

Auffarth, seit 2011 Ärztlicher Direktor der Augenklinik, ist Leiter des International Vision Correction Research Center und des David J. Apple Laboratory for Ocular Pathology, die er in der Uni-Augenklinik etabliert hat. Er gilt als einer der erfahrensten Chirurgen in der Hornhautchirurgie. red