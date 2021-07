Aufenthaltsverbot auf der Neckarwiese wird aufgehoben

Heidelberg. Das Aufenthaltsverbot und auch das nächtliche Alkoholverkaufs- und –konsumverbot für die Altstadt, die Neckarwiese und Teile von Bergheim sind ab kommendem Wochenende aufgehoben. Die ursprünglich bis zum 2. August geplante Allgemeinverfügung ist nach enger Absprache mit dem Polizeipräsidium nicht mehr in Kraft, teilte die Stadt mit. Grund für die Entscheidung ist die gute Entwicklung der Sicherheitslage. Trotzdem wird die Polizei auch an den kommenden Wochenenden „mit starken Kräften im Einsatz sein“, sagt Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

Die Heidelberger Neckarwiese bei der Räumung Mitte Juni. © Philipp Rothe

„Die Sicherheitslage hat sich so weit entspannt, dass wir Heidelbergs beliebteste Freizeitfläche nun den Bürgerinnen und Bürgern – insbesondere den Jugendlichen – zurückgeben können. […] Für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen freut es mich sehr, dass wir einen für sie besonders wichtigen und konsumfreien Raum wieder freigeben können. Wir sind gemeinsam mit den Nachtbürgermeistern auch dabei, weitere Flächen im Stadtgebiet zu identifizieren, wo man sich zwanglos draußen treffen kann“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

„Die von der Stadt Heidelberg und dem Polizeipräsidium Mannheim ergriffenen Maßnahmen zur Beruhigung und Befriedung des Neckarvorlandes zeigten eine positive Entwicklung. Entsprechend sehen wir auch von Polizeiseite aus keine weitere Notwendigkeit, das Aufenthaltsverbot beizubehalten. Wir haben aber auch eine deutliche Verlagerung in den Bereich Altstadt, ,Alte Brücke´ und Untere Straße festgestellt. Die Polizei wird auch an den kommenden Wochenenden in Heidelberg mit starken Kräften im Einsatz sein, damit auch an diesen Punkten friedlich gefeiert wird“, erklärt Kollmar.