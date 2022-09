Aufenthalt in Innenstadt verboten

Sinsheim. Gleich viermal soll eine Gruppe Jugendlicher an einem Abend zugeschlagen haben und von Betroffenen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände gefordert haben. Nun hat das Ordnungsamt der Stadt Sinsheim gegen vier der Beschuldigten ein Aufenthaltsverbot erteilt –unter anderem für die Innenstadt, teilte die Polizei mit. Auf Anregung der Behörde habe die Stadt Sinsheim zuvor ein mögliches Aufenthaltsverbot geprüft, da die Jugendlichen bereits in der Vergangenheit mehrfach als Störer im Stadtgebiet aufgefallen sein sollen, so die Beamten.

Laut Polizeiangaben ist die zehn- bis 15-köpfige Gruppe im Alter von 15 bis 17 Jahren Ende Juni mit Jugendlichen im Hauptbahnhof in Streit geraten und wurde handgreiflich. Die Täter schlugen und traten nach den Geschädigten und entwendeten deren Geldbörsen. „Noch während der Ermittlungen durch die Beamten des Polizeireviers Sinsheim meldete sich wenig später ein weiterer Betroffener, der von einer mehrköpfigen Gruppe in der Neulandstraße angesprochen und anschließend körperlich angegriffen wurde“, schreiben die Beamten. Ihm soll eine Halskette gestohlen worden sein, sein Begleiter wurde geschlagen und die Täter forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Bei der Fahndung wurde die Polizei zudem auf zwei weitere Betroffene aufmerksam, die ebenfalls angegriffen worden seien. Die Kriminalpolizeidirektion nahm die Ermittlungen noch in der gleichen Nacht auf.

Die Gruppe soll insgesamt mindestens zehn Eigentums- und Gewaltdelikte begangen haben. Bislang seien zehn Opfer bekannt, so die Polizei weiter. Das Jugenddezernat gehe davon aus, dass die Gruppe für weitere Raubstraftaten in Sinsheim sowie in näherer Umgebung verantwortlich sein könnte.

Ende Juli hatte die Polizei zehn Wohnungen der Verdächtigen in Sinsheim und in Heidelberg durchsucht. Hierbei konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Eine Auswertung und Zuordnung der Gegenstände finde nach wie vor statt. vs