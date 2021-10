Auf Straße platzierter E-Scooter führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein auf der Straße abgelegter E-Scooter hat am frühen Samstagmorgen einen Unfall in Heidelberg verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte ein 34-Jähriger Autofahrer kurz nach 2 Uhr von der Straße Hangäckerhöfe in den Dohlweg abbiegen. Im Einmündungsbereich hatten bisher Unbekannte den E-Scooter dermaßen platziert, dass dieser beim Abbiegen nicht zu erkennen war.

Der 34-Jährige kollidierte daher mit dem Scooter, wodurch an seinem Fahrzeug ein Schaden von mindestens 2000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 bei der Polizei zu melden.