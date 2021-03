Heidelberg. Weil sie auf einen Mann eingeprügelt haben sollen, sind zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren am frühen Dienstagabend vorläufig festgenommen worden. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, sollen die Verdächtigen gegen 19.45 Uhr in der Kleingemünder Straße in Ziegelhausen, auf offener Straße, auf einen noch unbekannten jungen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Einer der beiden soll dabei auch eine Flasche benutzt haben. Während es dem Opfer gelang, zu fliehen, verständigten Passanten die Polizei.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen gegen die beiden jungen Männer aufgenommen und sucht nach Zeugen sowie dem betroffenen jungen Mann. Hinweise werden unter der Rufnummer 06221/45690-0 entgegen genommen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren