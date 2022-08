Auf dem Spitzenplatz

Heidelberg. Die größte Zahl von Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland qualifiziert sich an der Universität Heidelberg. Das hat jetzt das Statistische Bundesamt (Wiesbaden) gemeldet. An der Ruperto Carola gab es im vergangenen Jahr 8700 Promovierende, gefolgt von 8400 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und 7800 an der Technischen Universität München. Damit forschen rund zwölf Prozent aller Doktorandinnen und Doktoranden bundesweit an diesen drei Universitäten.

52 Prozent Männer

Insgesamt befanden sich im Jahr 2021 an den deutschen Hochschulen 200 300 Personen – davon 52 Prozent Männer und 48 Prozent Frauen – in einem laufenden Promotionsverfahren. Mit 45 600 Doktorandinnen und Doktoranden hatte gut ein Fünftel, das heißt 23 Prozent, eine ausländische Staatsangehörigkeit.

8700 Promovierende hatte die Uni Heidelberg im Jahr 2021. © Philipp Rothe

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden fast alle Promovierenden von Professorinnen und Professoren an Universitäten betreut, lediglich ein Prozent an Kunsthochschulen, Pädagogischen und Theologischen Hochschulen sowie Fachhochschulen.

Die Ergebnisse zur Zahl der aktuell Promovierenden stammen aus einer im Jahr 2017 eingeführten Erhebung des Statistischen Bundesamts. Die Erhebung erfasst alle Personen mit laufenden Promotionsvorhaben an einer Hochschule in Deutschland. red