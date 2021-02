Heidelberg. Das Kulturfenster geht mit seinem Bühnenprogramm online. „Wir werden immer öfter gefragt, ob wir nicht trotz der aktuellen Beschränkungen unser Programm präsentieren können. Auch von Künstlern, die nicht nur ihrer Arbeit nachgehen möchten, sondern auch dringend auf Einnahmen angewiesen sind“, so der Geschäftsführer Roger Back. Am 3. März startet das Livestreamprogramm.

AdUnit urban-intext1

Den Anfang macht Arnim Töpel. Der Bluesdenker am Piano spielt Songs aus seinen Anfängen und Lieder aus seinen neuen Programmen. Sein alter ego, de Günda, ist natürlich auch dabei in den Geschichten, die neben den Songs auf die Bühne kommen.

„Armer Esel Alf“ heißt das Familientheaterstück, das am 6. März über die Bühne geht. Ein Hund wird hinter den Ohren gekrault, eine Katze bekommt ein Schälchen Sahne und ein Kanarienvogel braucht nur dazusitzen und zu piepsen. Und ein Esel? Der arbeitet und arbeitet und das ist auch schon alles. Esel Alf fühlt sich sehr ungerecht behandelt und beschließt auszureißen.

Weiter geht es dann am 10. März mit dem Slampoeten und Humoristen Nektarios Vlachopoulos. „Ein ganz klares Jein“ so der Titel seines aktuellen Programms. Jetzt eben live im Stream. Nektarios Vlachopoulos ist Textmeister, was Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor betrifft.

AdUnit urban-intext2

Zelia Fonseca am 17. März ist in ihrer seit vielen Jahren erfolgreichen Reihe „Zelia präsentiert“ dieses Mal mit Erwin Ditzner und Jörg Teichert Bühnengast im Kulturfenster. Mit großem Respekt vor den Urvätern des Blues folgen die beiden Musiker Ditzner und Teichert dem Bedürfnis, starre Formen aufzubrechen und ihrer Musik ein eigenes Gesicht zu geben.

Der vorläufige Abschluss der Märztermine ist am 20. März mit dem Familientheaterstück „Die Werkstatt der Schmetterlinge“. Das Stück nach Giocanda Belli für Tagträumerundweltverbesserer ab fünf Jahren führt das Figurentheater unterwegs live im Kulturfenster auf. Rodolfos Traum ist es, etwas ganz Besonderes zu erfinden. Etwas, das die Welt verschönert und alle glücklich macht.

AdUnit urban-intext3

Als kleines Plus kann man sich, sofern man in Heidelberg, Eppelheim oder Dossenheim lebt, ein Weinpaket aus dem Kulturfenster zustellen lassen. So ist die volle Couchatmosphäre garantiert. red