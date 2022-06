Mitten in die Ruine des Dicken Turms vom Heidelberger Schloss scheint die untergehende Sonne. Sie taucht den Neckartäler Sandstein in ein gleißendes Licht. Während der Blick nach oben in den Himmel wandert, wo die Wolken nach ihren eigenen Gesetzen spielen. Im Zentrum des versprengten Turms steht ein Podest, dass an seinem Ende mit der Linie des fernen Horizonts abzuschließen scheint. Aber das

...