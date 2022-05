Auch private Unterkünfte sind gefragt

Heidelberg. Internationale Studierende, die zum Sommersemester nach Heidelberg kommen, haben es auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer.

Die Universität Heidelberg und das Studierendenwerk Heidelberg bitten deshalb Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

„Heidelberg genießt international ein hohes Ansehen in der Wissenschaftsgemeinde. Kein Wunder also, dass es so viele Studierende hierher zieht“, sagt Tanja Modrow, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Heidelberg.

Wohnheime ausgebucht

„Zusätzlich zu unseren Wohnheimen sind wir auf den privaten Wohnungsmarkt angewiesen, um den Bedarf der Gaststudierenden decken zu können.“

Möblierte Zimmer, so heißt es in der Mitteilung des Studierendenwerks, seien besonders interessant, aber auch Untermiete, etwa von einem vorübergehend freien WG-Zimmer, sei möglich.

Angebote kostenlos inserieren

Am einfachsten und mit direktem Draht zur multinationalen Zielgruppe funktioniert es über die Privatzimmervermittlung des Studierendenwerks Heidelberg oder die Zimmerbörse des Dezernats Internationale Beziehungen der Universität Heidelberg.

Die Inserate sind kostenfrei und ausschließlich für Studentinnen und Studenten zugänglich. Per E-Mail an info@stw.uni-heidelberg.de, telefonisch unter 06221 54-5400 oder direkt unter der URL www.stwhd.de/wohnen_online_privatzimmer können frei stehende Zimmer, Apartments und Einliegerwohnungen inseriert werden.

Verschiedene Programme

Gleiches gilt für die ERASMUS-Zimmerbörse des Dezernats Internationale Beziehungen (ehemaliges Akademisches Auslandsamt), die sich exklusiv an Teilnehmerinnen und Teilnehmer des gleichnamigen Studienaustauschprogramms wendet.

Per Mail an aaazimmer@zuv.uni-heidelberg oder telefonisch (06221 54-12759) können Zimmer oder Wohnungen vermietet oder zwischenvermietet werden. red

