Auch das Heidelberger Festival Enjoy Jazz trauert um Rolf Kühn

Er hat mit Benny Goodman, John Coltrane und Chick Corea gespielt: Rolf Kühn blieb dabei ein eher stiller Star. Nun ist der in Köln geborene Klarinettist am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in Berlin gestorben. „Rolf wird immer als der inspirierende, sanfte, innovative und jung gebliebene Künstler und Mensch in Erinnerung bleiben“, teilten Kühns Ehefrau Melanie, sein BruderJoachim sowie die Agentur Jazzhaus Artists und das Label Edel/MPS am Montag mit. Kühn starb den Angaben zufolge am 18. August.

Als einer der renommiertesten deutschen Jazzmusiker war der bis ins hohe Alter Kreative Kühn auch regelmäßig zu Gast beim Festival Enjoy Jazz. Dessen Leiter Rainer Kern sprach auf Nachfrage von einem „großen Verlust für den deutschen und internationalen Jazz, aber auch für mich persönlich als Freund“. Der German-Jazz-Trophy-Preisträger sei „in unserem Jubiläums-Programm 2023 gesetzt gewesen. Nun wird es Überschriften wie 2019 ,Rolf Kühn brilliert bei Enjoy Jazz’ im ,Mannheimer Morgen’ nicht mehr geben. Wir sind fassungslos, traurig und fühlen mit seinen Angehörigen. Der Verlust ist unermesslich.“ Der Impresario bezeichnete Kühn als erfolgreichsten deutsche Jazzmusiker in den USA. „Die Geschichte, dass er dort mit der großen Billie Holiday in einem Haus gelebt hat, gefällt mir am Besten.“

Als Sohn eines Akrobaten wurde Kühn am 29. September 1929 in Köln geboren und wuchs in Leipzig auf. Eigentlich wollte er in die Fußstapfen des Vaters treten und trainierte als Kind jeden Tag. Um das Artistik-Training aufzulockern, brachte sein Vater ihm verschiedene Instrumente mit - bei der Klarinette war es „Liebe auf’s erste Hören“, wie Kühn immer wieder betonte. Da seine Mutter Jüdin war, durfte er nicht ans Konservatorium, musste heimlich klassischen Unterricht nehmen Eine Benny-Goodman-Platte entflammte ihn für den Jazz. Als 17-Jähriger erhielt er sein erstes Engagement, 1950 begann er eine Karriere beim RIAS-Tanzorchester in Berlin. Schon als junger Künstler entwickelte er einen warmen, strahlenden Ton, den Kritiker als unverwechselbar beschrieben. Und der beeindruckend offen war für alle erdenklichen Stile von Swing über Easy Listening bis zu ganz freiem Jazz.

1956 zog es Kühn nach New York. Dort stellte ihn Pianist Friedrich Gulda dem Produzenten John Hammond vor, der schon mit Benny Goodman, Count Basie und Billie Holiday gearbeitet hatte. Hammond ermöglichte dem Deutschen seine erste Platte samt Tournee. Erst 1962 ging es zurück nach Deutschland, wo Kühn Leiter des NDR-Fernsehorchesters wurde. Kühns 14 Jahre jüngerer Bruder, der Pianist Joachim Kühn, kam 1966 ebenfalls nach Westdeutschland. Seitdem traten die beiden immer wieder auch zusammen auf. Bei Enjoy Jazz zuletzt 2014 im Kulturzentrum dasHaus. (mit dpa)