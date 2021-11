Aspekte der Erinnerungskultur

Heidelberg. „Plurale Erinnerungskultur: Gemeinsames Erinnern in einer vielfältigen Gesellschaft?“ – unter diesem Titel fand in der Alten Aula in Heidelberg am Samstagabend eine Podiumsdiskussion der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS) in Kooperation mit dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES) statt. Per Livestream ins Internet übertragen sprachen Michael Blume, Christina Feist, Jo Frank, Esther Graf und Yasemin Soylu. Frederek Musall, stellvertretender Rektor der HfJS, begrüßte die Gäste. miro

