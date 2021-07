Es war der Abend des 14 Januar 2020: Artur Solowiej ging gegen 21.30 Uhr mit seinen beiden Hunden am Neckar spazieren, als er Hilfeschreie vom Neuenheimer Ufer hörte. Der Finanzexperte drückte and der Alten Brücke Passanten die Leinen in die Hand und sprintete der Frauenstimme entgegen - und sprang ohne zu zögern in den winterlich-kalten Neckar, um die Hilflose an Land zu holen. Dafür hat der

...