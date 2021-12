Arnim Töpel geht Geschichte eines geköpften Theologen nach

Heidelberg. Kommissar „Günda“ geht es gut im Ruhestand: Er verbringt wohlige Tage in seinem Häuschen am See, dem Hopfeloch, und hat mit Inga endlich eine tolle Frau an seiner Seite. Doch dann packt ihn der kriminalistische Ehrgeiz wieder - und er recherchiert in einem historischen Stoff. „Voll fagnoddlt“ heißt der neue Kurpfälzer Krimi des vielseitigen Musikers und Kabarettisten Arnim Töpel. Der achte „Günda“-Roman unterscheidet sich in mehreren Punkten von den bereits erzählten Geschichten des kauzigen Kommissars.

Denn es ist kein Taschenbuch, sondern fest gebunden wie eine gute Bibel. Und die Geschichte ist diesmal nicht rein fiktiv und in einem erfundenen Dorf namens Glickerbach angesiedelt, sondern spielt unter anderem im wirklichen Heidelberg und verarbeitet die Geschichte des im 16. Jahrhundert wirkenden Theologen Johannes Sylvanus.

Auf dem Marktplatz geköpft

Einen Tag vor Weihnachten ist im Winter 1572 auf dem Heidelberger Marktplatz ein Hinrichtungsplatz aufgebaut. Am 23. Dezember wird hier der überregional bekannte Theologe Johannes Sylvanus mit einem Schwert geköpft. Seine Kinder werden gezwungen, das mit anzusehen. Den Prozess macht man dem vielgereisten und lange vom Kurfürst protegierten Theologen am selben Tag, nur kurz vor der Hinrichtung. Unterschrieben hat der Kurfürst das Todesurteil schon eine Weile vorher. Unterlagen, die das Urteil begründen, sind offenbar nicht mehr zu finden: Sie sollen umgehend vernichtet worden sein.

Dass selbst Theologen heute wenig über diesen Kirchenmann des 16. Jahrhunderts wissen, gehört zu den vielen Merkwürdigkeiten, die mit der Geschichte von Sylvanus verknüpft sind. Die Idee dazu ist Töpel angetragen worden: Manfred Kuhn, Kirchenrat im Ruhestand, hat sich im fortgeschrittenen Alter promoviert und ihm von Sylvanus erzählt. Ob sich der Stoff nicht zu einem historischen Roman eigne? Töpel winkte ab, erzählt er: „Das wäre nicht meins gewesen.“

Aber bald reifte die Idee, seinen „Günda“ in ein neues Abenteuer zu schicken und ihn die faszinierende Figur mit dem schrecklichen Schicksal kennenlernen zu lassen. Intensiv arbeitete er sich in die mehrere Hundert Seiten starke Dissertation ein. „Mir war wichtig: Ich bin völlig frei in dem, was ich daraus mache“, betont der Autor, der in Heidelberg geboren ist und in Walldorf lebt.

Sylvanus, der als bischöflicher Prediger unter anderem in Würzburg diente und zum Luthertum übertrat, bevor er in die Kurpfalz kam und Kurfürst Friedrich III diente, war später unter anderem Pfarrer in Ladenburg. Im Laufe seiner Jahre wuchsen offenbar seine Zweifel an der Lehre der Dreifaltigkeit: Gott ist nicht nur Vater und Sohn, sondern auch der „Heilige Geist“.

Ketzerei soll dann auch auf seinem Todesurteil gestanden haben. Dass er seine Zweifel, die er mit Bibelstellen belegte, widerrief und ein „Büßerlied“ veröffentlichen wollte, ließ man nicht gelten. „Man war offenbar nicht bereit, mit ihm zu diskutieren“, lautet der Eindruck Töpels. Sylvanus hatte sich in einem Brief hilfesuchend an den Sultan des Osmanischen Reiches gewandt. Das Schreiben wurde abgefangen und der Theologe verhaftet.

„Voll fagnoddlt“ - das bedeutet auf Kurpfälzisch in etwa „ganz schön verworren“: „Es ist alles mit allem verbunden“, meint Töpel. Sylvanus, einst überzeugter Katholik, wird von seinen Oberen zu den Lutheranern geschickt, um sie auszukundschaften. Stattdessen konvertiert er, entwickelt später aber auch Zweifel an den Protestanten.

Humorvolle Rahmengeschichte

Natürlich weiß Töpel, dass seine Leser vor allem das Unterhaltsame an den „Günda“-Geschichten lieben. Und so lernen sie diesmal auch Tante Dorle und den Sohn von Inga kennen, einen Teenager, den der Kommissar mit dem „Religionskrimi“ zu faszinieren versucht. Und noch etwas ist anders diesmal: Töpel hat die Geschichte - leicht gekürzt - als Podcast-Folgen eingesprochen und wöchentlich einen neuen Teil eingestellt.

Das Komische erzählerisch mit der tragischen Geschichte zu verknüpfen, sei schwierig wie „ein Ritt auf der Rasierklinge“ gewesen, gibt Töpel zu. Wer den Roman liest, stellt am Ende fest: Der pensionierte Kirchenrat Kuhn hat mit dem einfühlsamen „Philosophen“ unter den Kabarettisten genau den Richtigen angesprochen.