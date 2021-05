„Arbeitsrecht – gleiches Recht für alle!“ - Vortrag speziell für Frauen

Heidelberg. Eine Berufstätigkeit ist für die meisten Frauen heutzutage selbstverständlich. Die Rechte und Pflichten, die sich jedoch aus einem Arbeitsvertrag ergeben, sind vielen nicht so geläufig. „Arbeitsrecht – gleiches Recht für alle!“ heißt ein Vortrag, den die Agentur für Arbeit Heidelberg am Dienstag, 18. Mai, anbietet. Der etwa zweistündige kostenfreie Vortrag beginnt um 9 Uhr. Welche Fragen sind im Vorstellungsgespräch erlaubt? Was muss bei einer Kündigung beachtet werden? Und bekommt man nach der Elternzeit seinen alten Arbeitsplatz zurück? Dies sind einige der Fragen, die Rechtsanwältin Gokel beantworten wird. Anmeldung für die digitale Veranstaltung unter 06221/ 524 220 oder Mail an Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de.

