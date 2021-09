Arbeitsalltag startet mit Videobotschaft

Heidelberg/Wiesloch/Walldorf. Ausbildungsstart bei der Heidelberger Druckmaschinen AG: Obwohl sich die Zahl der Mitarbeiter deutlich reduziert hat, erhöht Heidelberg in diesem Jahr die absolute Zahl an Ausbildungsplätzen um rund ein Fünftel. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Auch bei der Heidelberger Stadtverwaltung haben 59 Auszubildende zum 1. September ihren Einstieg ins Berufsleben genommen.

In diesem Jahr beginnen laut Pressemitteilung der Heidelberger Druckmaschinen AG 122 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium an einem der vier Standorte in Wiesloch-Walldorf, Brandenburg, Amstetten und Ludwigsburg. In Wiesloch-Walldorf ziehen 85 Auszubildende in ein neu gestaltetes Ausbildungszentrum ein. Schwerpunkte lägen in den produktionsnahen Berufen wie etwa der Ausbildung zum Mechaniker, Mechatroniker, Elektroniker oder Logistiker. Dabei nehme die Bedeutung und das Ausbildungsangebot IT-naher Berufsbilder weiter zu. Angehende Wirtschaftsinformatiker mit den Vertiefungsrichtungen Software Engineering oder Application Management erhalten bei Heidelberg herausfordernde Aufgabenstellungen.

„Die Wirtschaftsinformatik bietet unseren Studierenden die Chance, Themen der Informatik und Wirtschaftswissenschaften praxisnah zu erlernen. Generell spielen unsere Studierenden und Absolventen eine entscheidende Rolle in der digitalen Transformation unseres Unternehmens“, sagt Andreas Blum, Leiter Berufliche Bildung am Standort Wiesloch-Walldorf. Daher werde das Unternehmen das Angebot an Ausbildungs- und Studienplätzen in den nächsten Jahren bedarfsorientiert sogar noch weiter erhöhen. An allen vier Standorten des Unternehmens beschäftigt Heidelberg zurzeit rund 300 Auszubildende, davon etwa 230 in Wiesloch-Walldorf.

Die Stadt Heidelberg hat am Mittwoch 59 neue Auszubildende und Studierende in 24 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen begrüßt. Oberbürgermeister Eckart Würzner und seine Kollegen hießen die Nachwuchskräfte per Video willkommen. „Ich freue mich, dass Sie sich dafür entschieden haben, bei der Stadt Heidelberg Ihre Ausbildung zu machen“, sagte Würzner zur Begrüßung. Die Zahl der Ausbildungsstellen bei der Stadt bleibt auf dem Niveau der Vorjahre. Als Stadtverwaltung möchte man zeigen, wie wichtig es sei, jungen Menschen mit einer hochwertigen Ausbildung eine berufliche Perspektive aufzuzeigen“, so Würzner. sal

