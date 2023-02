Arbeiten zum Ökofeminismus: Heidelberger Kunstverein zeigt Marwa Arsanios

Alles wieder ganz anders: Der große Ausstellungsraum des Heidelberger Kunstvereins ist diesmal unterteilt mit kleinen Zelten aus Sperrholz, in denen sich Screens befinden, in denen also Filme gezeigt werden. Auch sind Teile des Raums abgesperrt, in dem auch Filmbilder laufen. Zudem sind sehr schöne Collagen aus verschiedenen Papiersorten in unterschiedlichen Farben zu entdecken.

