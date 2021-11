Arbeiten sind im Zeitplan

Heidelberg. Die Abbrucharbeiten auf dem Areal des ehemaligen Bauhaus-Marktes an der Heidelberger Kurfürsten-Anlage laufen bisher planmäßig. Darüber informiert die zuständige Baufirma Diringer und Scheidel. Inzwischen steht nur noch ein kleiner Teil des Hauptgebäudes. Der oberirdische Abbruch bis auf Erdgeschoss-Niveau ist demnächst abgeschlossen. Danach werden die Untergeschosse aufgefüllt, um die Traglast des Gebäudes zu erhöhen und Baufahrzeugen das Manövrieren zu ermöglichen. Lärm- und Staubemissionen auf der Baustelle werden dabei regelmäßig kontrolliert. Dazu sind rund um das Baufeld zur Überwachung Erschütterungsmessgeräte installiert. Diese messen während der Bau- und Abbrucharbeiten entstehende Vibrationen, um Nachbargebäude während der Arbeiten besser zu schützen.

Mehrere Netzbetreiber kündigen laut der Baufirma an, neue Kabel für Strom, Fernwärme und Telekommunikation zu verlegen. Auch die alte Trafostation der Stadtwerke Heidelberg soll erneuert werden. Eine provisorische Station in die Bahnhofstraße wurde bereits in Betrieb genommen. Damit der Fuß- und Radverkehr entlang der Kurfürsten-Anlage trotz Bauarbeiten weiterfahren kann, wird bis Ende Dezember einer von zwei Fahrstreifen für den Autoverkehr gesperrt. vs