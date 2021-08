App warnt sehbehinderte Nutzer vor Gefahren

Heidelberg. Gymnasiast Gabriel Ben Freudenberg wird für die Entwicklung einer Hilfs-App für Sehbehinderte ausgezeichnet. Der 17-Jährige erhalte im Rahmen des Landeswettbewerbs Baden-Württemberg der Stiftung „Jugend forscht“ den Sonderpreis „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“, teilte die Christoffel-Blindenmission (CBM) als Preisstifterin am Dienstag mit.

Die App erkenne Barrieren und warne sehbehinderte Nutzer vor Gefahren, heißt es. Wegsperren und Schranken etwa seien ein typisches Hindernis, da sie mit einem Taststock oft nicht rechtzeitig erkannt werden. Wer da nichts ahnend hinein laufe, könne sich schnell verletzen. Freudenbergs App „Smart Urban Support 2.0“ erkenne solche Hindernisse für den Nutzer und melde zudem Position und Abstand per Vibration an einen speziellen Gürtel, den die User tragen.

CBM-Vorstand Rainer Brockhaus würdigte das Engagement des Heidelberger Gymnasiasten: „Aus der Arbeit in unseren Projekten weltweit wissen wir, dass eine vermeintlich harmlose Absperrung für Menschen mit Sehbehinderungen großes Verletzungsrisiko birgt.“ Die besonders kostengünstige Erfindung sei deshalb auch für Menschen in armen Ländern interessant. Die kostenlose App soll weltweit verfügbar sein und wird per Sprachfunktion gesteuert. Blinde Menschen können sich so noch sicherer fortbewegen.

Mit dem Sonderpreis der Blindenmission werden jedes Jahr kreative Studien und Erfindungen von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet, die bei „Jugend forscht“ eingereicht werden. Im vergangenen Jahr förderte die CBM so rund 460 Projekte in 48 verschiedenen Ländern. Die Blindenmission will damit vor allem Menschen in Entwicklungsländern unterstützen. Denn von den eine Milliarde Menschen mit Behinderungen leben rund 80 Prozent in den ärmsten Regionen der Welt.

Alle ausgezeichneten Landessieger des Wettbewerbs sind außerdem gleichzeitig im Rennen um den mit 300 Euro dotierten CBM-Bundessonderpreis. epd/red