Anstieg bei Hantavirus

Rhein-Neckar. Die Anzahl der Hantavirusinfektionen ist im Rhein-Neckar-Kreis und in der Stadt Heidelberg gestiegen. Wie das Landratsamt des Kreises am Dienstag mitteilte, sind dieses Jahr bereits 40 Fälle gemeldet worden, im vergangenen Jahr sei es nur ein Fall gewesen. Hantaviren können sich in den Ausscheidungen der weit verbreiteten Rötelmaus befinden – und tagelang infektiös bleiben. Wälder, Hecken und Gebüsche seien der Lebensraum der Nager, erklärt Rainer Schwertz, Leiter des Gesundheitsamts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis.

AdUnit urban-intext1

„Oft verlaufen Infektionen vollkommen ohne Symptome, es können aber auch grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen auftreten. Auch Übelkeit und Erbrechen wird häufiger beobachtet“, sagt Bettina Winter, Ärztin im Infektionsschutz des Gesundheitsamtes. Oft würden die Symptome nach einigen Tagen wieder verschwinden. Teils könne es aber zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion kommen, bis hin zum akuten Nierenversagen.

Keine Impfung vorhanden

Bei einer Erkrankung können nur die Symptome behandelt werden, da eine Impfung oder eine gezielte Therapie gegen Hantaviren aktuell nicht verfügbar sei, so Schwertz. Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, wird geraten, den Kontakt zu den Nagern und deren Ausscheidungen zu vermeiden. Besonders bei Arbeiten, bei denen viel Staub aufgewirbelt wird – bei Abriss- oder Holzarbeiten im Wald oder Garten sowie beim Reinigen von Ställen oder Kellern –, ist Vorsicht geboten. Denn mit dem Einatmen des Staubes gelangen die Viren in den Körper.

Möglicherweise mit den Ausscheidungen der Rötelmaus verunreinigte Flächen sollten mit Wasser befeuchtet werden, bevor man sie reinigt. Bettina Winter vom Gesundheitsamt empfiehlt, Handschuhe und Mundschutz zu tragen. Nach den Arbeiten sollte die Kleidung gewechselt werden. soz

AdUnit urban-intext2