Anonymes Lockdown-Telefon

Rhein-Neckar. Laut Kriminalstatistik gibt es in unserer Gesellschaft viele Sexual- und Gewaltstraftäter. In den allermeisten Fällen handelt es sich um Männer, die Frauen oder Kindern Gewalt antun. Sie haben sich fast zwangsläufig noch weniger im Griff, wenn sie etwa im Zuge des Lockdowns nun zwangsweise zu Hause sind und dort aus Frust oder Langeweile auch noch zur Flasche greifen. So kommt es vermehrt zu Übergriffen. Gar nicht wenige diese Täter kämpfen mit sich selbst, bevor sie sich dann eben doch wieder an Schwächeren vergreifen.

Solchen potenziellen Straftätern, die mit sich selbst hadern, kann geholfen werden – und zwar bevor etwas passiert. Das ist die Überzeugung von BIOS, der Behandlungsinitiative Opferschutz. BIOS hat bereits während des ersten Lockdowns im März 2020 ein kostenlos zu erreichendes Krisentelefon eingerichtet. Dadurch will man dem Anstieg von Straftaten insbesondere im häuslichen Umfeld entgegenwirken.

Opferschutz-Initiative BIOS (Behandlungsinitiative Opferschutz), ist 2005 in Karlsruhe gegründet worden und agiert bundesweit.

worden und agiert bundesweit. Hauptinitiatoren sind Axel Boetticher , früher Richter am BGH, und Klaus Böhm (Bild: privat), Richter am OLG Karlsruhe.

, früher Richter am BGH, und Klaus Böhm (Bild: privat), Richter am OLG Karlsruhe. Krisentelefon: 0800/70 222 40, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr.

0800/70 222 40, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Weitere Infos: www.bevor-was-passiert.de, www.bios-bw.de, Mail an stopp@bios-bw.de

Wie sich gezeigt hat, bewährte sich dieses Krisentelefon auf Anhieb. Laut BIOS rufen tatsächlich vor allem zu Gewalt neigende Männer an, denen diese Schwäche bewusst ist. Eine weitere größere Gruppe der Hilfesuchenden hege sexuelle Phantasien gegenüber Kindern. Beispielsweise würden die Männer ihren unweigerlichen Drang schildern, Kinderpornografie zu konsumieren.

Früher zu wenig hingeschaut

Derzeit dauern die Telefonate laut BIOS bis zu zwei Stunden. Jeder Anrufer kann, wenn er das will, selbstverständlich anonym bleiben. Geklärt wird in den Telefongesprächen zunächst das konkrete Anliegen. Auch eventuelle Hilfsmaßnahmen werden besprochen. Häufig könne man ein ambulantes Therapieangebot vermitteln, nach Wunsch wohnortnah. Das sei möglich, weil das Präventionsangebot von BIOS – „stopp-bevor-was-passiert“ – inzwischen als nationales Projekt vom Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) anerkannt sei.

Hauptinitiatoren von BIOS sind Axel Boetticher, früherer Richter am Bundesgerichtshof, und Klaus Böhm, Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe. Den beiden hatte es damals keine Ruhe gelassen, dass in Deutschland insbesondere Sexualstraffällige so oft zu Wiederholungstätern werden, vielfach sogar, kurz nachdem sie grade erst aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Viel öfter als etwa im Nachbarland Schweiz musste man hierzulande solche Wiederholungstaten verzeichnen. Was also machte man in der Bundesrepublik falsch? Klaus Böhm kennt heute die Antwort: In der Vergangenheit sei sogar bei Sexual- und Gewaltstraftätern, die tage- und wochenlang vor Gericht standen, trotzdem „oft unerkannt geblieben, dass manche von ihnen an Persönlichkeitsstörungen leiden“. Man habe da einfach gar nicht hingeschaut. Solche Störungen könne man aber, wie man heute ja wisse, durchaus behandeln. Und müsse das auch dringlichst tun – wie es die Schweiz vormache. Andernfalls, so Böhm, seien solche tatgeneigten Personen „latente Zeitbomben“.

Seit Gründung von BIOS sind der Initiative über 200 Juristen, Mediziner, Psychotherapeuten und Fachkräfte aus dem Vollzug und aus der Sozialarbeit beigetreten. Zusammen betreiben sie seit 2008 die Forensische Ambulanz Baden (FAB) in Karlsruhe, die aus dem Justizhaushalt des Landes unterstützt wird.

Anlaufstellen für Opfer

Zentrale Aufgabe der für die FAB arbeitenden Ärzte und Therapeuten sind „rückfallreduzierende psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen“. Ebenso fühlt man sich aber auch für die schnelle und unbürokratische Akutversorgung traumatisierter Opfer zuständig.

Anrufen können alle Personen, die sich selbst oder andere vor Gewalt schützen wollen – aber auch alle, die akut von Gewalt bedroht oder betroffen sind. Opfer von Gewalttaten aus der Region haben zudem die Möglichkeit, sich rund um die Uhr bei der Gewaltambulanz der Uni Heidelberg zu melden (Telefon 0152/54 64 83 93). Hier werden auch Beweise gesichert, wenn sich das Opfer (noch) nicht zu einer Anzeige entschließt. (mit miro)