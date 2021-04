Ankunftszentrum: Innenministerium erkennt Bürgerentscheid an - kein Plan B

Heidelberg. Nach dem Willen der Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs soll das Ankunftszentrum für Flüchtlinge nicht auf ein "Wolfsgärten"-Gelände zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und einer Bahntrasse verlagert werden. "Wir erkennen natürlich den Willen der Bürgerinnen und Bürger vorbehaltlos und vollumfänglich an", teilte ein Sprecher des Innenministeriums zum Bürgerentscheid mit. "Wir stehen weiter zu der Zusage, das Patrick-Henry-Village zu räumen, um die Entwicklung des neuen Heidelberger Stadtteils dort zu ermöglichen." Allerdings gebe es im Moment keinen Plan B. Nun müsse ein neuer Standort in der Region gefunden werden, wobei schon vor der Entscheidung für die "Wolfsgärten" landesweit sehr lange und intensiv nach geeigneten Flächen gesucht worden war. Das Ministerium setze auf den großen Konsens im Gemeinderat und bei den Heidelberger Bürgerinnen und Bürger, das Ankunftszentrum in der Stadt am Neckar behalten zu wollen.

Das Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt (BAFF) hatte sich am Sonntag mit einem Bürgerentscheid durchgesetzt. 70,33 Prozent der Abstimmenden votierten gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche "Wolfsgärten" in einem Gewerbegebiet. Weil mit 30 496 Stimmen die nötige Mindestzahl von 21 800 überschritten wurde, hat das Ergebnis die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses und kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.

Die bisherige zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete im Areal der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV) hatte die Stadt dem Land vor sechs Jahren nur vorübergehend bereitgestellt. Sie will dort einen neuen Stadtteil mit 10 000 Bewohnern als ökologisches Leuchtturmprojekt entwickeln. Aus Sicht von Stadt und Land wären die "Wolfsgärten" ein geeigneter alternativer Standort gewesen.

Derzeit sind rund 660 Männer, Frauen und Kinder im Ankunftszentrum untergebracht. Dort sind sie registriert und gesundheitlich untersucht worden und stellen ihren Asylantrag. Danach werden die Menschen auf die Stadt- und Landkreise verteilt. Bislang bietet das Zentrum Platz für bis zu 3500 Bewohner und 500 Mitarbeiter. Das Land als Finanzier stellt 100 Millionen Euro für einen Neubau bereit.

