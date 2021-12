Ankunftszentrum für Geflüchtete erhält endlich Standort

Nun ist die Kuh vom Eis und gleichzeitig der Gordische Knoten durchschlagen – wenn man denn solche Bilder benötigt, um die Größe der getroffenen Entscheidung zu unterstreichen. „Heureka“ mag man mit Archimedes am liebsten auch noch oben draufsetzen. Es ist geschafft! Wie wunderbar.

Gut fünf Jahre lang wurde in der Stadt – und im Land – über den neuen Standort für das Ankunftszentrum diskutiert und gestritten. Mehrere Orte in der Region kamen in die engere Auswahl und wurden wieder verworfen: Coleman und Spinelli in Mannheim und die Tompkins Barracks in Schwetzingen etwa.

Als sich Heidelberg als Standort stark machte, ging die Suche hier weiter. Schließlich entschied der Gemeinderat, das Ankunftszentrum in Wieblingen auf dem Gewann „Wolfsgärten“ ansiedeln zu lassen – bis ein Bürgerentscheid das Vorhaben kippte. In der Rekordzeit von gut einem halben Jahr wurde der Masterplan „Patrick-Henry-Village“ wieder aufgerissen und ein großer Bauplatz für das Ankunftszentrum samt Öffnungskonzept eingefügt – rechtzeitig, bevor die planführende Internationale Bauausstellung im kommenden Jahr endet.

Das Bestechende am nun gefundenen neuen Standort: Es gibt (noch) keine Nachbarn, die gegen die Pläne vorgehen könnten. Der Weg scheint daher auch juristisch frei. Der neue Stadtteil wird um das Ankunftszentrum herum wachsen – eine spannende Entwicklung. Und gut so.

