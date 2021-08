Heidelberg. Angebranntes Essen hat am Mittwochabend einen Feuerwehr-Einsatz in Heidelberg ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war es deswegen zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Dossenheimer Landstraße im Stadtteil Handschuhsheim gekommen. Verletzt wurde niemand. Auch gab es keine Sachschäden zu beklagen. Das Essen war auf dem Herd vergessen worden.

Für den Einsatz war die Dossenheimer Landstraße kurzzeitig gesperrt.