Angebote für die Jugend: Stadt Heidelberg richtet Eventfläche sowie konsumfreien Treffpunkt ein

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat sowohl eine Eventfläche als auch einen konsumfreien Treffpunkt für Jugendliche eingerichtet. Wie die Verwaltung mitteilte, wird die Eventfläche am Tiergartenbad ihren Standort haben. Der konsumfreie Treffpunkt wird auf der Ochsenkopfwiese errichtet. Beides steht ab Samstag für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Verfügung.

„Durch den engen Austausch aller Beteiligten ist es gelungen, innerhalb kurzer Zeit zwei Angebote auf die Beine zu stellen“, sagte Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp. Bei insgesamt drei Treffen mit dem Nachtbürgermeister, einer Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Jugend sowie aus dem Jugendgemeinderat, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, habe sich der Wunsch nach Standorten für die Jugend herauskristallisiert, hieß es in einer Pressemitteilung. Am Mittwoch wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht.

So öffnet nun die Eventfläche am Tiergartenbad mit dem Namen „feierbad 21“ am Samstsag ab 18 Uhr bei freiem Eintritt ihre Pforten. Bei einer „Schools‘ Out Party“ weihen DJ Boulevard Bou und DJ Trick-E ab 19 Uhr das neue Areal für die Heidelberger Jugend ein. „Am Tiergartenbad konnten wir kurzfristig eine eingezäunte Fläche mit Bühne, Technik und Infrastruktur realisieren, die bei freiem Eintritt und günstigen Getränkepreisen bespielt wird,“ äußerte sich Kneipp weiter.

Zeitgleich mit der neuen Eventfläche wird ein gemähter und mit Toilettenanlage sowie Beleuchtung bestückter Teil der Ochsenkopfwiese für den konsumfreien Treffpunkt freigegeben. „Mit der Ochsenkopfwiese steht jungen Menschen nun zeitgleich eine Fläche zur Verfügung, um sich zwanglos und ohne Konsumzwang treffen zu können“, erklärte Kneipp.

