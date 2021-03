  „Anderer Park“ nimmt Gestalt an

Heidelberg. Der „Andere Park“ in der Heidelberger Südstadt nimmt immer mehr Gestalt an. So steht die „Chapel“ (Bild) an der Römerstraße, das künftige Stadtteilzentrum, kurz vor ihrer Eröffnung. Unter anderem hat das vom Mannheimer Architekten Emil Serini vor 60 Jahren entworfene und von den amerikanischen Streitkräften überkonfessionell genutzte Gotteshaus ein neues Dach bekommen. Die Fassadenkunst des portugiesischen Künstlers Bordalo II, der seine „Trash-Animals“ aus dem Müll der Wohlstandsgesellschaft kreiert, ist im Jahr 2019 beim „Metropolink“-Festival entstanden. Der „Andere Park“ ist ein Projekt der Internationalen Bauausstellung, das bis Ende 2021 auf beiden Seiten der Römerstraße entsteht. Es soll ein rund sechs Hektar großer Grün- und Begegnungsraum werden. miro (Bild: Philipp Rote)