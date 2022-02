Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nahverkehr - An vier Samstagen zwischen 17. März und 9. April kostenlose Bahnen und Busse / Verkaufsoffene Sonntage beantragt An vier Samstagen in Heidelberg im März und April kostenlos in Bahn und Bus unterwegs

An vier Samstagen im März und April dürfen Fahrgäste in Heidelberg kostenlos die Bahnen und Busse nutzen. Das soll den Einzelhandel stützen. © Philipp Rothe