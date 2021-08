Heidelberg. Das Heidelberger Softwareunternehmen SNP ist im ersten Halbjahr deutlich gewachsen. Auch der operative Verlust ist eingedämmt. „Nach einem zunächst verhaltenen Jahresauftakt haben wir im zweiten Quartal merklich an Fahrt gewonnen“, sagte Konzernchef Michael Eberhardt laut Mitteilung. „Die jüngste Übernahme der Datavard AG wird uns zusätzlich stärken. Wir haben daher unsere Konzernumsatz- und Ergebniserwartung für das laufende Jahr angehoben.“ An der Börse kamen die Zahlen allerdings nicht gut an, der Aktienkurs verlor am Dienstag mehr als fünf Prozent.

Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um zehn Prozent auf rund 75 Millionen Euro zu. Der operative Verlust betrug noch 1,1 Millionen nach 4,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Wachstumstreiber ist das Segment Software gewesen, auch der Service hat gewonnen.

Mit der Übernahme des Datenspezialisten Datavard hat SNP sein Kerngeschäft gestärkt. Das Heidelberger Unternehmen erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 170 bis 190 Millionen Euro (zuvor 160 bis 180 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 18 bis 24 Millionen Euro (zuvor 16 bis 22 Millionen Euro).

SNP ist nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von Transformationssoftware. Sie soll ermöglichen, bisher getrennte IT-Landschaften bei Firmenkunden zusammenzuführen. Das wird vor allem nach Übernahmen nötig. jung

