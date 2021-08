Am Wochenende wird gefeiert: Partnerschaft Heidelberg-Montpellier 60 Jahre alt

Heidelberg. Ein Mensch würde in diesem Alter vermutlich an die Rente denken, doch die deutsch-französische Städtepartnerschaft Heidelbergs mit Montpellier ist jung geblieben. Vor 60 Jahren wurden die Verträge dazu unterzeichnet. Am Wochenende, von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, wird das nun groß gefeiert. Eine Delegation aus Südfrankreich mit dem Stadtchef Michaël Delafosse reist dazu an den Neckar. Ein Festabend zum Partnerschaftsjubiläum, eine Diskussionsrunde mit deutschen und französischen Sintizze und ein „Barcamp“ mit jungen Menschen aus beiden Städten sind geplant. Wegen der Pandemie können Bürger nur in begrenzter Zahl an der Podiumsdiskussion in der Stadtbücherei teilnehmen.

„Zuhause - Chez moi“, so ist eine Podiumsdiskussion mit deutschen und französischen Sintizze am Freitag, 3. September, um 20 Uhr, in der Stadtbücherei (Hilde-Domin-Saal, Poststraße 15) überschrieben. Unter anderem werden dabei Ergebnisse eines theaterpädagogischen Workshops präsentiert, der in Heidelberg von der Theaterkompanie La Chouette Blanche aus Montpellier geleitet wurde. Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung per Mail an anmeldung@montpellier-haus.de möglich. Der Eintritt ist frei.

Die Freundschaft soll weiter Früchte treiben: Am Samstag, 4. September, beginnt um 18 Uhr im Großen Ratssaal am Marktplatz ein Festabend zum 60. Gründungstag der Städtepartnerschaft. Zwei Weinreben sollen als symbolische Jubiläumsgeschenke zwischen beiden Partnerstädten ausgetauscht werden. Die musikalische Begleitung erfolgt durch das Jazzduo Barbara Amann und Günter Hornung.

Junge Ideen für Stadt der Zukunft

Wie sieht für junge Erwachsene die Stadt der Zukunft aus? Darauf werden sicher spannende Antworten gegeben beim dreitägigen deutsch-französischen Barcamp. 25 Menschen zwischen 18 und 27 Jahren aus Heidelberg und Montpellier nehmen daran teil. Die Ergebnisse von „Eine Stadt für alle“ werden am Sonntag, 5. September, um 10 Uhr präsentiert. Und zwar von Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, Montpelliers Oberbürgermeister Delafosse und den Projektverantwortlichen Steffen Wörner (Geschäftsführer Stadtjugendring Heidelberg) und Nadine Gruner (Leiterin Heidelberg-Haus in Montpellier).

Der Zweite Weltkrieg lag gerade erst zehn Jahre zurück, als die ersten zarten Bande geknüpft wurden. Ende Oktober 1954 war das Deutsch-Französische Kulturabkommen geschlossen worden, das den Grundstein legte zu den vielen Städtepartnerschaften, die sich bis heute zwischen den beiden Nachbarländern gebildet haben. 1955 gab es in der Stadt am Neckar ein erstes deutsch-französisches Studententreffen. Die damit verbundenen Eindrücke müssen nachhaltig gewesen sein, denn einige junge Leute entschlossen sich daraufhin, noch im selben Studienjahr gen Süden aufzubrechen und dort ihre Studien fortzusetzen.

Am 27. September 1966 wurde das Heidelberg-Haus in Montpellier eröffnet. Die südfranzösische Stadt hatte damals zwei Drittel der Einwohnerzahl Heidelbergs - heute ist sie drei Mal so groß wie ihre deutsche Partnerkommune (fast 500 000 Einwohner). Die Einrichtung wurde 1979 mit dem Prix France-Allemagne ausgezeichnet. 42 Jahre lang - bis 2012 - leitete der Romanist Kurt Brenner das Haus.

Eine andere Persönlichkeit der Partnerschaft kann am Wochenende nicht mehr dabei sein, sie wird aber dennoch in vielen Gesprächen lebendig werden: Diether Raff, im November 2020 im Alter von 89 Jahren verstorben, war einer der ersten Studenten, die 1955/56 an die Universität von Montpellier gingen, er hatte in Eigenregie eine Freundschaftsurkunde verfasst.

„Es brauchte die Unbefangenheit und den Enthusiasmus, wie sie nur der Jugend eigen sind, um 1957 eine Freundschaftsurkunde aufzusetzen - lange vor dem großen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963“, würdigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann diesen Schritt im Jahr 2019.

Infos:

Am 13. Mai 1961 - vor 60 Jahren also - unterzeichneten die damaligen Oberbürgermeister Robert Weber (Heidelberg) und Francois Delmas (Montpellier) während einer Heidelberg-Woche in Montpellier den Partnerschaftsvertrag.

Zuvor gab es seit den 1950er Jahren bereits Kooperationen zwischen den Universitäten beider Städte.

1966 entstand mit der sich weiter entwickelnden Städte- und Universitäten-Partnerschaft das Heidelberg-Haus in Montpellier. 20 Jahre später öffnete das Montpellier-Haus in Heidelberg.

Das Montpellier-Haus in der Kettengasse 19 wird von Karla Jauregui geleitet. Direktionsassistent ist seit Herbst 2012 Yohan Planeix.

Das Heidelberg-Haus in Südfrankreich (Maison de Heidelberg) leitet Nadine Gruner. Ihre Assistentin ist Janina Gillé.

Öffnungszeiten des Montpellier-Hauses in der Heidelberger Altstadt sind vormittags von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und nachmittags von Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, am Freitag von 14 bis 16 Uhr.

Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. September, wird das Jubiläum der Städtepartnerschaft in Heidelberg gefeiert. Eine Delegation aus Montpellier mit Oberbürgermeister Michaël Delafosse wird erwartet.