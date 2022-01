Am Steuer eingeschlafen

Heidelberg. Eine Frau ist in Heidelberg in Sekundenschlaf gefallen, mit ihrem Wagen gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor die 59-Jährige am Samstag die Kontrolle über ihr Auto und stieß zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen den Baum. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu einem weiteren Unfall ist es am Samstagnachmittag im Stadtteil Wieblingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 40-Jähriger beim Abbiegen vom Giebliger Weg in den Kurpfalzring die Vorfahrt eines 71-Jährigen. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei die Beifahrerin des 71-Jährigen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 40 000 Euro. lsw/vs.