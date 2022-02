Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktion - Lichtkünstlerin tritt vor Dietmar-Hopp-Kindertumorzentrum auf / In der Pandemie müssen Klinik-Clown und Co. draußen bleiben Am Kinderkrebstag setzt Elternverein leuchtende Zeichen

Verena Rau zieht am Kinderkrebstag wie im Februar 2020 ihr „Licht-Kleid“ an und möchte damit jungen Patienten und ihren Eltern Freude bereiten. © Philipp Rothe