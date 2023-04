Am Imbiss Mitarbeiter attackiert

Heidelberg. Opfer einer Körperverletzung ist am Samstagabend ein Mitarbeiter eines Imbissbetriebs am Heidelberger Hauptbahnhof geworden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim mitteilt, wurde der Imbiss-Mitarbeiter unter anderem mit einer Flasche beworfen. Auch auf dem Bismarckplatz kam es zu Handgreiflichkeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Kunde habe den Mann vor dem Imbiss im Hauptbahnhof gegen 20.20 Uhr zunächst in ein Streitgespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf des Geschehens bewarf er ihn mit einer mit Soße gefüllten Glasflasche, die auf der Theke stand. Der Geschädigte wurde von der Flasche am Kopf leicht verletzt. Er musste zur Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern kam es am Samstag gegen 9.15 Uhr auf dem Bismarckplatz. Ein 42-jähriger Heidelberger geriet hier mit einem 30-jährigen Weinheimer in Streit. Auf Beleidigungen folgte ein Gerangel, bei dem beide Männer zu Boden gingen und sich leichte Verletzungen zuzogen. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Streithähne bereits wieder getrennt. Der Angegriffene wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes versorgt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. miro