  Altes Stellwerk wird zu Café und Rösterei

Heidelberg. Im jüngsten Heidelberger Stadtteil, der Bahnstadt, wird ein weiteres altes Bahn-Funktionsgebäude „wachgeküsst“: Im Sommer sollen hier an der Promenade ein Café und eine Kaffeerösterei einziehen. Die neuen Eigentümer Simon Kuch und Victor Lopez, die seit 2018 ein Café mit Rösterei in Dossenheim betreiben, haben mit der Sanierung des 1914 errichteten „Stellwerk 5“ begonnen. In Höhe der Simferopolstraße erinnert das historische, schmale Gebäude an eine Zeit, in der hier noch Dampflokomotiven vorbeifuhren. Das ziegelgedeckte Walmdach mit Fledermausgauben, der hohe massive Erdgeschoss-Sockel sowie die großen Metallfenster für den einst erforderlichen Überblick über das Schienennetz sollen sensibel modernisiert werden. Auch eine Außenbewirtschaftung ist vorgesehen. miro