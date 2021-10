Altes Bahngebäude wird vorübergehend Galerie

Heidelberg. Früher lebten hier Bahnbedienstete in einem Wohnheim, dann nutzte die Stadt den Trakt des Bahnbetriebswerks mehr als 20 Jahre lang als provisorische Unterkunft für obdachlose Menschen. Nun wird umfangreiuch saniert und umgebaut.Künftig soll hier ein soziokulturelles Zentrum entstehen, das Wohnen, Arbeiten und Kulturveranstaltungen vereint. Als Zwischennutzung wird das Gebäude zu einer Galerie: Kurz vor dem Umbau soll am Wochenende 9./10. Oktober noch einmal Leben in die alten Mauern einziehen. "39 rooms" ist das neue Projekt um die "Tankturm"-Architekten Armin Schäfer und Stefan Loebner. Sieben Kuratoren haben 41 Kunstschaffende - überwiegend aus der Metropolregion Rhein-Neckar - eingeladen.

Die Ausstellung feiert laut Initiatoren "den Zusammenhalt und das kreative Potential von künstlerischen Netzwerken, das die sieben Kuratorinnen und Kuratoren abbilden, aber auch den Mut der Akteure, die Tankturm und Betriebswerk zu einem Ort der Kultur(en) gemacht haben".

Das "hochkarätige Feld der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler", die diese Räume an diesem Wochenende bespielen, unterstreiche "den Anspruch an die bisherige und zukünftige Ausrichtung als Ort der kulturellen Begegnung".

Die 41 Kunstschaffenden stammen bis auf wenige Ausnahmen - etwa aus Berlin oder Brüssel - aus dem Raum Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und bilden auch einen Querschnitt durch mehrere Generationen von sehr jungen Stipendiaten der Barac Mannheim bis hin zu etablierten Positionen. Die Veranstaltung ist in diesem Jahr ein wesentlicher Bestandteil der „Europäischen Architekturtage“ unter dem Motto „Alternativen“.

Öffnungszeiten: Samstag 9. Oktober: 17 Uhr Einlass, 18 Uhr Einführung in die Ausstellung, 24 Uhr Ausklang. Eintritt: fünf Euro. Sonntag 10.Oktober: 11 Uhr bis 16 Uhr Ausstellung und Bar. Ein Großteil der teilnehmenden KünstlerInnen ist an beiden Tagen anwesend (Adresse: Am Bahnbetriebswerk 5, 69115 Heidelberg). Es gelten die allgemeinen Corona Regeln.