Altes Autohaus wird Kunst-Ort

Heidelberg. Die beiden Kreativköpfe Jai Gonzales und Bernhard Fauser mussten diesmal nicht weit gehen, um ihren nächsten „Artort“ zu finden: Direkt gegenüber der angestammten Spielstätte des Unterwegstheaters, der Hebelhalle, steht seit Monaten das ehemalige VW-Autohaus leer. An drei Wochenenden ab 8. Juli gibt es auf drei Etagen Pop-up-Galerien, Installationen und ein Live-Programm unter freiem Himmel. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 7. Juni.

Das einstige Autohaus in der Hebelstraße wird „Artort“. © Bernhard Fauser

Mit über 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und einem großen Außengelände biete die seit Monaten leerstehende Gewerbeimmobilie vielseitige Möglichkeiten für einen Kunstparcours und Programm, finden die Macher des „UnterwegsTheaters“. Das Festival beginnt am 8. Juli und findet immer donnerstags bis sonntags statt: vom 8. bis 11. Juli, 15. bis 18. Juli und 22. bis 25. Juli im ehemaligen VW Autohaus in der Weststadt (Hebelstraße) statt.

Zur Einstimmung gibt es im Vorfeld wieder das Kult-Fahrradkino (an drei Donnerstagen um 21.30 Uhr) mit Open-Air Programm direkt vor dem Autohaus in der Hebelstrasse 7. Den Auftakt am 17. Juni macht der Film „Ganz – die wahre Geschichte des VW-Käfers“ von Suzanne Raes.

Filmstart bereits am 17. Juni

Von Josef Ganz stammen die Entwürfe, das grundlegende technische Konzept sowie Name und Spitzname des „Käfers“. Als Jude musste er aus Deutschland fliehen, bevor der Kleinwagen seinen Siegeszug antrat.

Der Neffe des Konstrukteurs, der Schweizer Lorentz Schmidt, kommt nach Heidelberg und möchte einen Originalwagen aus den 1930er-Jahren mitbringen. Arbeiten mehrerer Bildender Künstler, darunter des Mannheimer Fotografen Horst Hamann, Installationen und Filmloops zur Geschichte des Automobils, Musik unter anderem von Alois Späth, Akrobatik, Jonglage und Tanz stehen auf dem Programm (www.unterwegstheater.de).