Alte Brücke in Heidelberg ab Montag gesperrt

Heidelberg. Die Alte Brücke in der Heidelberger Altstadt wird ab diesem Montag, 14. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 17. März, jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr voll gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Die Sperrung betreffe hauptsächlich die Fußgängerinnen und Fußgänger sowie die Radfahrenden, da die Brücke für den Autoverkehr in diesem Zeitraum ohnehin gesperrt ist. Eine Umleitung über die Brücke bei der Schleuse auf Höhe des Altstadt-Bahnhofes sei gegeben.

Grund für die Vollsperrung der Alten Brücke sind Vermessungsarbeiten im Auftrag des Tiefbauamtes der Stadt Heidelberg. Da für die Aufnahmen eine Drohne verwendet wird, darf die Fläche aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.

Die Brücke ist eines der Wahrzeichen, beliebtes Fotomotiv und gerne genutzter Treffpunkt. In den vergangenen Jahren ist sie immer wieder zur Baustelle geworden. So sind im Sommer 2020 Mikro-Pfähle rund um drei sanierungsbedürftige Wasserstützen verankert worden. Bauwerksprüfungen in den Jahren 2008 und 2015 hatten ergeben, dass in den Pfeilern unterhalb der Wasserlinie Risse entstanden waren.

