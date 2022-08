Mannheimer Morgen Plus-Artikel Porträt „Als Chefin muss man authentisch sein“

Vier von fünf Beschäftigten in ihrem Amt sind männlich: Sylvia Hafner leitet das Amt für Abfallwirtschaft in Heidelberg. "Sie machen alle einen super Job", lobt die 46-Jährige ihr Team, mit dem sie per Du ist.