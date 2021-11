Als Beweismittel akzeptiert: OLG urteilt zu „Encro-Chat“

Lange galt der Messengerdienst „EncroChat“ als „Geheimwaffe“ zur Kommunikation zwischen Kriminellen - bis französische Ermittler mittels eingeschleuster Mini-Programme 2020 die Methode entschlüsselten und ihre Erkenntnisse auch den deutschen Ermittlern zur Verfügung stellten. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat nun entschieden, dass das Abhören dieser Dateien zu vor Gericht verwertbaren Beweisen führen kann. Auch am Landgericht Heidelberg sind bereits Verfahren anhängig, die auf entschlüsselten „Encro-Chats“ beruhen.

Die für diese vermeintlich „abhörsichere“ Technik benötigten Spezialhandys („Krypto-Handys“) kann man noch bei einschlägigen Online-Versteigerungen für mehrere hundert bis tausende Euro bekommen. Die französischen Ermittlungsbehörden hatten mit gerichtlicher Genehmigung einen in Frankreich befindlichen Server mit einer Überwachungssoftware infiltriert und so die Daten von insgesamt 32 477 „EncroChat“-Nutzern in 121 Staaten abgefangen, darunter Frankreich und Deutschland.

Der Zweite Strafsenat des OLG Karlsruhe hat nun die Rechtsprechung anderer Oberlandesgerichte bestätigt, die für „EncroChat“-Daten - anders als das Landgericht Berlin in einem Beschluss vom 1. Juli 2021 - „kein generelles Beweisverwertungsverbot in einem in der Bundesrepublik Deutschland geführten Strafverfahren gesehen haben“, teilte ein Sprecher mit.

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in seinem Beschluss vom 10. November 2021 festgestellt, dass die französischen Behörden bei der Beweiserhebung nicht alle dafür maßgeblichen Rechtsvorschriften beachtet haben. Insbesondere haben sie es zunächst unterlassen, die Bundesrepublik Deutschland darüber zu informieren, dass sich Zielpersonen der Kommunikationsüberwachung auf deutschem Hoheitsgebiet befanden. Dazu wären die französischen Behörden nach den europäischen Rechtshilfevorschriften jedoch verpflichtet gewesen. Aus diesem Rechtsverstoß folge jedoch „keine generelle Unverwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse in einem in Deutschland geführten Strafverfahren“.

In Heidelberg lief bis November ein Drogenprozess, bei dem solche Chat-Auswertungen Gegenstand waren, drei weitere Klagen waren bis Oktober bereits eingegangen. miro

Oberlandesgericht Karlsruhe Aktenzeichen HEs 2 Ws 311/21