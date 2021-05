Alle Schüler kehren in den Saal zurück

Heidelberg. Heidelberg hat mit einer Inzidenz von 33,4 nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit den niedrigsten Inzidenzwert aller Städte in Baden-Württemberg. Das zuständige Gesundheitsamt hat am Donnerstag festgestellt, dass der Inzidenzwert von 50 in Heidelberg seit mindestens fünf Tagen unterschritten ist. Diese positive Entwicklung der Infektionszahlen ermöglicht Öffnungen im Schulbetrieb. Gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt für die Schulen in Heidelberg nach den Pfingstferien demnach, dass alle Schularten mit allen Klassenstufen ab Montag, 7. Juni, in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren. Das heißt: Der Unterricht findet für alle Klassen durchgängig an der Schule statt. Das Abstandsgebot in den Klassenräumen ist nicht mehr einzuhalten, die indirekte Testpflicht sowie die Maskenpflicht bleiben bestehen.

AdUnit urban-intext1

Ohne Abstand, aber mit Maske kehren die Schüler in die Schulen zurück. © dpa

Sogar Sportunterricht erlaubt

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist die verpflichtende Durchführung von zwei Corona-Tests pro Woche für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Beschäftigten. Sportunterricht im Freien sowie innerhalb des Klassenverbands ist möglich. Tagesausflüge sind wieder zulässig, mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen bleiben untersagt.

Eine Durchmischung der Klassen soll ausgeschlossen werden. Vor den am Wochenende beginnenden Pfingstferien steht es den Schulen in Heidelberg offen, in den Präsenzbetrieb unter Pandemiebedingungen zu wechseln. Die Entscheidung darüber treffen die jeweiligen Schulen selbst. red