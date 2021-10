Alkoholisierter fährt entgegen der Einbahnstraße und verursacht Unfall mit Linienbus

Heidelberg. Ein alkoholisierter 36-jähriger Autofahrer ist in der Heidelberger Altstadt entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße gefahren und frontal mit einem Linienbus kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch den Zusammenstoß am Montagmittag zwei Fahrgäste im Bus leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 36-Jährige eine Alkoholisierung von über 2,6 Promille hatte. Zuvor soll der Mann bereits einen anderen Unfall in der Klingenteichstraße verursacht haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise, insbesondere zum Unfall in der Klingenteichstraße, geben können, können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111.melden.