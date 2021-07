Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer versucht vor Polizei zu flüchten und stürzt

Heidelberg. Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat am Samstagmorgen in Heidelberg vergeblich versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Wie die Behörde mitteilte, hatte der 20-Jährige gegen 2 Uhr zunächst die mehrmalige Aufforderung und Anhaltezeichen der Polizeistreife ignoriert, als diese ihn zwischen dem Römerkreis und Hauptbahnhof kontrollieren wollte. Durch ein Wendemanöver setzte er daraufhin zu Flucht an.

Die Beamten verfolgten den Heranwachsenden zu Fuß. Der Beschuldigte versuchte daraufhin, vom E-Scooter zu springen, um seine Flucht ebenfalls fußläufig fortzusetzen. Jedoch stürzte er, sodass er bäuchlings auf dem Boden liegend festgenommen wurde.

Bei dem 20-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gemessen. „Auf Unwissenheit, was die Promillegrenzen beim E-Scooter-Fahren anbelangt - im Übrigen dieselben wie beim Autofahren - kann sich der

Beschuldigte nicht berufen: Bei seiner Belehrung hinsichtlich des bevorstehenden Alkoholtests gab er an, das ganze ‚Prozedere‘ bereits im vergangenen Herbst mitgemacht zu haben“, wusste ein Polizeisprecher zu berichten.