Alkoholisierter 59-Jähriger fährt Frau ins Heck

Heidelberg. Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten beim 59-jährigen Unfallverursacher im Rahmen der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 2,46 Promille fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 22.00 Uhr befuhr der Mann die Eppelheimer Straße in Heidelberg stadtauswärts. Hier fuhr der 59-Jährige einem vor ihm fahrenden Mercedes einer 45-jährigen Frau ins Heck. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf wenige tausend Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.