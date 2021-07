Alkoholisierter 19-Jähriger verletzt Freund bei Streit schwer am Kopf

Heidelberg. Bei einem Streit zwischen zwei betrunkenen Freunden im Bereich der St.-Anna-Gasse in Heidelberg hat ein 19-Jähriger seinen 20-jährigen Kontrahenten schwer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei, war eine Streife in der Nacht auf Samstag bereits gegen 3.50 Uhr auf die beiden jungen Männer aufmerksam geworden, als einer der beiden eine Bierflasche gegen die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Hauptstraße geworfen hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von 2,1 Promille, bei dem 19-Jährigen einen Wert von rund einer Promille. Die Beamten und Beamtinnen nahmen die Personalien der Männer auf und ließen sie weiterziehen.

Nur eineinhalb Stunden wurde die Polizei jedoch aufgrund einer Schlägerei im Bereich der St.-Anna-Gasse alarmiert. Dort waren die beiden – der Streife bereits bekannten – Freunde aus bislang ungeklärten Gründen in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 19-Jährige dem 20-Jährigen eine Flasche auf den Kopf, wodurch dieser eine blutende Wunde erlitt. Da sich der 20-Jährige trotz dringender Empfehlung der Rettungssanitäter weigerte, in ein naheliegendes Krankenhaus zu gehen, nahmen die Beamtinnen und Beamten den jungen Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine Klinik. Der 19-Jährige wurde durch die körperliche Auseinandersetzung nur leicht verletzt. Bei ihm stellte die Polizei schließlich noch eine kleinere Menge Marihuana fest. Er muss nun nicht nur mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen, sondern auch mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 20-Jährigen wird ebenfalls wegen Körperverletzung ermittelt.