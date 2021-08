Alarm in Bankfiliale ausgelöst

Heidelberg. Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Heidelberg einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, versuchte der Mann, die automatische Glastür eines Bankgebäudes in der Dischingerstraße mit Hilfe eines Taschenmessers aufzuhebeln. Der obdachlose Täter gab an, dass er nichts entwenden wollte, sondern nur einen Unterschlupf suchte, weil es draußen zu kalt war. Sein Einbruchsversuch löste in der Bankfiliale allerdings gegen 2 Uhr morgens den Alarm aus und rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls rechnen. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 200 Euro.

