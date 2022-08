Aggressiver Autofahrer bedrängt und bespuckt 24-Jährige

Heidelberg. Die Polizei fahndet seit Donnerstag nach einem aggressiven Autofahrer in Heidelberg. Kurz nach 19 Uhr war der Mann mit einem blauen BMW auf der Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen unterwegs gewesen. Zwischen den Einmündungen zum Stückerweg und zum Grasweg fuhr er einer 24 Jahre alten Autofahrerin dicht auf und hielt anschließend neben ihrem Fahrzeug an. Nach einem kurzen verbalen Streit spuckte der Mann in ihre Richtung und fuhr davon. Die Gründe für sein Verhalten sind bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und kurzes Haar, einen Vollbart und ein dunkles T-Shirt getragen haben. In dem blauen BMW sollen auch eine Frau auf dem Beifahrersitz und ein Kind auf dem Rücksitz gewesen sein. Zeugen oder weitere Geschädigte können sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 melden.

