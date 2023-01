Aggregate für die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hält unvermindert an. Durch die teilweise zerstörte Infrastruktur fehlt es flächendeckend an Strom. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat daher aus den vorhandenen Spenden von Bürgern drei Notstromaggregate gekauft und diese am Mittwoch in drei Kinderheime in Domboki, Swaljawa und Tschenadijewo in der Ukraine transportiert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Trotz der momentanen Lieferschwierigkeiten von Geräten dieser Art konnten diese überraschenderweise schnell beschafft werden, schreibt der Kreis.

Den Transport begleiten eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung und ihr Mann, die beide gebürtige Ukrainer sind. Landrat Clemens Körner bedankt sich bei den Bürgern des Kreises für die weiterhin große Spendenbereitschaft.

„Es ist unvorstellbar, wie sehr die Menschen in der Ukraine gerade jetzt im kalten Winter leiden müssen. Ich freue mich, dass wir mit den Spenden diese Notstromaggregate in die Ukraine liefern können, um wenigstens in drei Heimen den Kindern etwas Wärme und Zuversicht bringen zu können“, erläutert Landrat Körner. Weiterhin bedankt er sich bei den Helfern der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, die kurzfristig bei der Umladung der Aggregate geholfen haben. red